Achterban GroenLinks en PvdA twijfelt over fusie, Aboutaleb favoriet als leider

Eerder klonken geluiden over een linkse fusie nog een stuk positiever, maar voornamelijk de groep twijfelaars is gegroeid. Vooral bij GroenLinks is het verschil betekenisvol. In april was nog 57 procent van de kiezers te porren voor een fusie, maar nu deze dichterbij lijkt te komen is dat getal gekrompen tot 44 procent. Bij de PvdA is het getal de afgelopen maanden amper veranderd. Het aantal tegenstanders is bij beide partijen niet gegroeid.