Actie tegen stijgende zee: meer zand en dichte stormkeringen

De komende dertig jaar zijn we veilig, zo benadrukte deltacommissaris Wim Kuijken vorige maand bij de jaarlijkse presentatie van het Deltaprogramma. Tot 2050 zijn de Nederlandse dijken hoog genoeg om ‘onze delta leefbaar en bewoonbaar te houden’. Maar wat gebeurt er na 2050? Zijn we wel voorbereid op een onverwachts sterke stijging van de zeespiegel?



Het wereldklimaatpanel IPCC sloeg deze week alarm. Alleen ‘snelle en ongekende veranderingen in de samenleving’ kunnen nog voorkomen dat de temperatuur op onze planeet tot het jaar 2100 níet met anderhalve graad stijgt. Het is veel waarschijnlijker dat het twee graden – of meer – warmer wordt. Het gevolg: de zeespiegel stijgt minstens tien centimeter harder, tot in ieder geval zestig centimeter extra.