Advies aan kabinet: investeer structureel 1,5 miljard in funderend onderwijs

Dat blijkt uit een onderzoek van adviesbureau McKinsey & Company, in opdracht van het ministerie van Onderwijs is uitgevoerd, dat vanavond naar de Tweede Kamer is gestuurd. De onderzoekers stellen dat de huidige uitgaven ‘ontoereikend zijn om landelijke uitdagingen te adresseren’, zoals de hoge werkdruk en het grote lerarentekort. Leraren staakten de afgelopen jaren meermaals om zo hun pleidooi voor meer geld extra kracht bij te zetten, om bijvoorbeeld de salarissen van basisschoolleraren gelijk te trekken met die van hun collega’s op middelbare scholen. Ook een groot deel van de Tweede Kamer, waaronder de drie linkse oppositiepartijen, willen dat het kabinet meer geld uittrekt voor onderwijs. Zij zullen zich nu gesteund voelen door het rapport dat op verzoek van het ministerie werd opgesteld.

Volgens de onderzoekers moet het geld ‘direct of indirect’ op schoolniveau worden besteed. Zo moet het functiehuis worden aangepast, waardoor leraren makkelijker door kunnen groeien en gericht beloond kunnen worden. Ook moet geld worden gestoken in ‘effectieve digitalisering’ en betere schoolgebouwen.

Investeringen tenietgedaan

In ‘Een verstevigd fundament voor iedereen’ stellen de onderzoekers dat het ministerie van Onderwijs in 2019 weliswaar 1,7 miljard euro meer in onderwijs investeert dan in 2009, maar dat dit bedrag geen effect heeft. Het wordt ‘volledig tenietgedaan’ omdat gemeenten in totaal 1,9 miljard euro mínder uitgaven aan onderwijs dan tien jaar eerder. Er wordt minder geld uitgetrokken om onderwijsachterstanden weg te werken, voor voor- en vroegschoolse educatie, en onderwijsbegeleiding.