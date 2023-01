Advies: Ministers moeten apps niet weggooien maar opslaan

Toch bleek in een Kamerdebat dat een sms’je van Amsterdams burgemeester Femke Halsema op 1 juni 2020 zoek was. Halsema wilde steun van Rutte bij grote problemen tijdens een demonstratie. Rutte was zich van geen kwaad bewust. Naar zijn mening heeft hij gehandeld conform de richtlijn: alle inhoudelijke chatberichten bewaren.



Handmatig selecteren van chatberichten door medewerkers of bestuurders zelf, moet ophouden. Omdat belangrijke overheidsinformatie al lang niet meer exclusief in nota’s, rapporten en e-mails staat, wordt het berichtenverkeer in chats er nu ook bij betrokken. Alleen op die manier kan de Wet Open Overheid (WOO) en goed beheer van overheidsinformatie functioneren, stelt ACOI: ,,Dat is ‘géén corvee’ maar een zeer belangrijke kwestie.’’