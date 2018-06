Advies: 'Staatswiet' in voldoende smaken tegen scherp prijsje

In het regeerakkoord werd –vooral op aangeven van D66- afgesproken dat er zo’n experiment zou komen. Uit het rapport dat vanmiddag is gepresenteerd blijkt wel dat er gekozen kan worden voor een volwaardige proef. Deze is ‘nuttig en haalbaar’, vindt de commissie.

Het experiment wordt straks uitgevoerd in zo’n zes tot tien (middel)grote gemeenten. Welke dit zijn, moet nog worden bepaald. Duidelijk is wel dat zij volgens de commissie ook wat speling krijgen rond de voorwaarden van de proef. De commissie adviseert opvallend genoeg ook dat als het experiment laat zien dat er 'geen verslechtering is' van de huidige praktijk, de proef ook geslaagd is en moet worden omgezet in beleid voor het hele land. Er zou bovendien geen periode van afbouw moet komen, waarin de proef wordt stilgelegd. Het kabinet zou nu al vooraf duidelijk moeten maken dat als het experiment geslaagd is, de nieuwe werkwijze ‘landelijk te implementeren’. Het zou ‘onlogisch en riskant’ zijn om weer een afkoelperiode in te voeren, omdat de gemeenten dan weer ‘ worden teruggeworpen’ op illegale teelt.