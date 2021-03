Adviescommissie: Betrek Nederlander bij democratie en klimaat via burgerforum

Oud-Pv­dA-politica Bussemaker: Dit is hét moment voor fusie op links

19 maart De tijd is rijp voor verregaande linkse samenwerking, die uiteindelijk tot een fusie moet leiden tussen in elk geval PvdA en GroenLinks. Dat zegt oud-PvdA-politica Jet Bussemaker. ,,Als er ooit een moment is om het te doen, is dat nu.” Nog nooit was het traditioneel linkse blok zo klein, PvdA, SP en GroenLinks houden volgens de voorlopige uitslag samen 26 zetels over.