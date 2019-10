Advocaat: proces Wilders moet stil worden gelegd

Het is onduidelijk wanneer deze uitspraak volgt, maar het is onwaarschijnlijk dat het hof daarop zal wachten. Eerder al gaf het hof aan daar geen behoefte aan te hebben . Het gerechtshof kan er wel rekening mee houden bij de uitspraak, heeft het steeds gezegd.

Toch zal het vandaag opnieuw een besluit moeten nemen over het verzoek van Knoops om de zaak te staken. Daarbij heeft de advocaat ook voorgehouden dat er nog Kamervragen zijn gesteld over het proces aan minister Ferd Grapperhaus (Justitie). D66 en SP vroegen onder meer of er nog meer informatie zou zijn op het ministerie waaruit politieke druk in de zaak zou blijken. Knoops wil ook de naspeuring daarnaar afwachten.

De rechtbank veroordeelde Wilders in 2016 al, maar legde hem geen straf op. Zowel het OM als Wilders was tegen de uitspraak in beroep gegaan. In hoger beroep is opnieuw 5000 euro boete tegen hem geëist.