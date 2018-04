'Afschaffing rookruimtes in horeca gaat in overleg'

Het mogelijke verbod op rookruimtes in horecagelegenheden is een gevolg van een rechtszaak die Clean Air Nederland (CAN) in 2016 tegen de Staat aanspande. Aanvankelijk verloor de antirookclub die zaak, maar het gerechtshof in Den Haag stelde CAN in hoger beroep in het gelijk. Niet-rokers kunnen sociale druk voelen om zich bij rokers in de rookruimtes te voegen.



Volgens ingewijden in Den Haag gaat staatssecretaris Blokhuis nog wel zeker in cassatie tegen de uitspraak van het gerechtshof, maar ondertussen worden de plannen om de rookhollen uit te bannen, ingezet. Het definitieve besluit moet nog worden genomen. Ook gaat het kabinet nog in overleg met de horeca om over een goede overgangsregeling te praten. Het zou dan gaan om twee jaar. Rookhollen meteen verbieden zou de horeca te veel schade toebrengen.



Clean Air Nederland wil overigens ook dat roken op terrassen aan banden wordt gelegd.