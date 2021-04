Afserveren van Rutte levert Segers pislinke reacties op: ‘Partijen lijken vergeten dat ze jaren samenwerkten’

Werk aan de winkel voor Rutte: ‘Hij is hét symbool van de bestuurs­cul­tuur’

10 april Het Binnenhof schudt op zijn grondvesten. Nu de premier zwaar onder vuur ligt, wankelt ook het vertrouwen in de politieke mores en de Haagse bestuurscultuur. ,,Mark Rutte is daar het symbool van, maar aan deze regentencultuur hebben alle partijen min of meer bijgedragen.’’