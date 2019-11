Afspraak Broekers-Knol met ambassadeur Marokko

Aanleiding voor het gesprek is de verwarring die vorige week ontstond over de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers, en de vraag of de bewindsvrouw wel of niet welkom is in Marokko om over de kwestie te praten. Tegen de Kamer zei Broekers-Knol dat een voorgenomen bezoek naar Marokko er niet van was gekomen, omdat ze daar niet de juiste personen te spreken zou krijgen. Dat had ze via Buitenlandse Zaken vernomen.



Marokko sprak tegen dat Broekers-Knol niet welkom zou zijn, en zei dat er nooit een officieel verzoek was gedaan voor een gesprek. Het gesprek met de ambassadeur vindt 5 december plaats. Ze hoopt daarna “zo snel mogelijk” ook naar Marokko af te reizen om over de kwestie te praten.