Agent straks continu gescreend

Dat staat in een conceptwet die is voorgelegd aan deskundigen. Met de nieuwe regels hoopt het ministerie van Justitie en Veiligheid de corruptie bij de politie in te dammen. De afgelopen jaren bleken medewerkers informatie door te sluizen. Ook

Door de nieuwe regels komen agenten straks onder continue screening te staan. Nu nog wordt alleen bij de sollicitatie en op gezette tijden gekeken of iemand vatbaar is voor chantage of omkoping, maar spoedig moet er voortdurend toezicht komen. Als een agent op enige wijze zelf met justitie in aanraking komt, gaat er straks alarm af bij diens baas. Nu is dat nog niet zo. ,,Het huidige screeningsbeleid is een momentopname.’’

Verslavingen

Ook gaat er specifieker gekeken worden naar alcohol, seks-, gok- en internetverslavingen. ,,Deze afhankelijkheden kunnen de ambtenaar gevoelig maken voor bijvoorbeeld chantage of omkoping en vormen daarmee een risico voor de integriteit van de politie.’’

Bovendien worden personen in de omgeving van agenten met bekeken. Bijvoorbeeld of de partner of kind zich in een crimineel milieu begeven. Voor de hoogste politiefuncties golden veel regels al wel, maar nu komen veel meer agenten onder dit regime te vallen.

Ook bedrijven, beveiligers of experts die werk doen voor de politie waarbij zij in aanraking komen met vertrouwelijke of gevoelige informatie, zullen een onderzoek moeten ondergaan.

Privéleven

De aangescherpte screening was al langer een wens van het ministerie en de politie, maar een wettelijke basis lag er nog niet. Met de wet moet die er nu komen al erkent het ministerie dat ‘de maatregelen een beperking van de bescherming van het privéleven vormen’.