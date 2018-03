AIVD deelt informatie ‘te makkelijk’ met buitenland

Kamer klaar voor 'roast' Van der Veer om salarisrel ING

12:19 Het duurde een paar weken – hij had geen tijd – maar vanmiddag verschijnt scheidend president-commissaris van ING Jeroen van der Veer dan toch in de Tweede Kamer. Hij komt tekst en uitleg geven over de riante loonsverhoging die ING-baas Ralph Hamers eerst wel en later toch niet kreeg, nadat een storm van verontwaardiging over het land was getrokken.