Akkoord over aanpak asbestdaken op losse schroeven

UPDATE Rutte: niets opgescho­ten op begroting­stop

21 februari Op de eerste dag van de EU-begrotingstop in Brussel is geen vooruitgang geboekt. Dat zei premier Mark Rutte na afloop van het gesprek dat hij en ‘zuinige’ collega’s uit Zweden, Oostenrijk en Denemarken hadden met EU-president Charles Michel. ,,Het is nu vooral vertellen wat we vinden.’’