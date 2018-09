Akkoord over politie-cao, acties van de baan

Volgens de ACP heeft de dreiging van de grootste stakingsactie in de politiegeschiedenis de doorslag gegeven in de onderhandelingen die afgelopen nacht en vanochtend zijn gevoerd. Vanochtend meldde Van de Kamp al dat een akkoord over de politie-cao in zicht was, maar nog hing op twee punten. Die gingen over het mogelijk eerder uittreden van oudere collega's en de verbetering van de capaciteit bij de opsporing. Die pijnpunten zijn nu kennelijk weggenomen.