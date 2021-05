Alle Kamerleden krijgen spreuk op een tegeltje: ‘Politiek kan wel wat wijsheid gebruiken’

De ouderenbond met een kwart miljoen leden had opgeroepen om levenswijsheden in te sturen als geheugensteuntjes voor de parlementariërs. Er worden immers nog al wat besluiten genomen die ouderen raken. ‘Wijsheid van de ouderen is het kapitaal van de samenleving’, de winnende spreuk van de 83-jarige Catharine Schimmelpennink, mogen alle fractievoorzitters op hun werkkamer hangen.