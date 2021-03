Allemaal eens: een hoger minimumloon moet er komen

GroenLinks: ‘VVD breekt met klimaataf­spra­ken’

11 maart De VVD doet te weinig om de klimaatdoelen van Parijs te halen, zo staat in een doorrekening van het VVD-verkiezingsprogramma in opdracht van GroenLinks. ,,Eigenlijk is dit klimaatbedrog’’, vindt GroenLinks-leider Jesse Klaver.