'Als mensen 'voor' stemmen uit angst voor terreur, dan hebben wij het niet goed gedaan'

Marlou Gijzen zou het liefst haar stempas inlijsten en aan de muur hangen. ,,Maar dan kan ik niet stemmen.'' En Luca van der Kamp beseft waarschijnlijk woensdag pas, als hij in het stemhokje staat en met het rode potlood het 'tegen'-vakje inkleurt, dat het referendum echt is. ,,Het voelt nu nog zo onwerkelijk dat het allemaal gelukt is.''



Dat 13 miljoen Nederlanders zich woensdag voor of tegen de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, beter bekend als 'de sleepwet', mogen uitspreken, komt door Gijzen (23), Van der Kamp (22) en drie medestudenten. De wet is vorig jaar zomer al goedgekeurd door de Tweede en de Eerste Kamer en leek zonder veel reuring dit jaar in werking te treden. Totdat Gijzen zich boos maakte. ,,Er waren veel gerenommeerde instellingen en organisaties die kritiek hadden en toch ging-ie gewoon door. Dat vond ik echt heel raar.'' Van der Kamp: ,,Er staan dingen in die wet, waarvan wij denken: dat kán toch niet in Nederland.''



Hun generatie leeft digitaal. Uit peilingen blijkt dat jongeren vaker tegen de wet zijn dan ouderen. Van der Kamp: ,,Wat je online doet en communiceert, kan heel intiem zijn. Dát aftappen is echt heel anders dan alleen een telefoongesprek.'' Ze studeerden Informatica (Luca) en wiskunde (Marlou) en volgen nu beiden een master Logica. Van der Kamp: ,,Een studie waarbij je nadenkt over de mogelijkheden van systemen en complexe problemen.'' Precies de dingen waar de nieuwe wet over gaat.