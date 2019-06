Ambasseur Amerika: Nederland investeert te weinig in defensie

Pete Hoekstra, de Amerikaanse ambassadeur in Den Haag, gelooft niet dat Nederland ook op langere termijn werk wil maken van substantieel meer defensie-uitgaven. Hij zei dit zondagmiddag in televisieprogramma Buitenhof.

,,Wij denken dat er een gebrek aan defensie-uitgaven is,’’ zegt Hoekstra, die Nederland regelmatig kapittelt. Hoekstra spreekt met iedereen die ertoe doet. Recent ook nog met minister van Defensie Ank Bijleveld. ,,Nederland is een van de landen die het niet haalt.’’

Oud-minister Jeanine Hennis, die zorgde voor een omslag van snijden naar weer investeren, sprong in Buitenhof in de bres voor het kabinet. ,,Nederland doet zijn best, er zijn miljarden bijgekomen.’’ Ze gelooft dat Nederland in 2024 de 2 procent haalt.

Hoekstra gelooft het niet

Hoekstra gelooft daar geen snars van. ,,Ik denk niet dat Nederland in 2024 er is. Het blijft steken op 1,3 procent in 2024.’’ Hij hamerde erop dat Nederland met de anderen moet blijven investeren in veiligheid met de rest van Europa. ,,Tegen terrorisme en cyberoorlogen.’’

Dat Trump uit de NAVO wil stappen, relativeerde Hoekstra. ,,Twintig landen willen naar 2 procent. Zo’n zes of zeven willen niet mee. Dat wil niet zeggen dat de Verenigde Staten uit de NAVO stapt. Het is wel de vraag of Nederland wil meedoen.’’

Vorig jaar vond in Noorwegen de grootste NAVO-oefening sinds de Koude Oorlog plaats. Bekijk hieronder de beelden: