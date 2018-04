Ambtenaren in memo's: Grote twijfels over afschaffen dividendbelasting

In de memo's is ook een planning opgenomen van augustus vorig jaar. Daarin staat dat in elk geval een van de memo's de week erop besproken zou gaan worden aan de 'hoofdtafel', waaraan de partijleiders van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie onderhandelden. Het is onduidelijk of dat ook gebeurd is. De partijleiders zeggen nog altijd 'geen herinnering' te hebben aan memo's over de dividendbelasting.



Opmerkelijk is dat de ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken de maatregel juist wel aanraden, omdat het een positief effect zou hebben op het vestigingsklimaat in Nederland.



De ministeries zijn het wel met elkaar eens dat de maatregel alleen kan slagen als er een extra belasting komt op brievenbusfirma's. Daar heeft het kabinet ogenschijnlijk naar geluisterd; die belasting staat in het regeerakkoord.