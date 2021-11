Ambtenaren zetten via boeman Brussel hypotheekrenteaftrek op de helling

Wethouder onder vuur na tweet over ongevacci­neer­den

Wethouder Ruud van Leeuwen van de gemeente Dalfsen heeft op sociale media zich de woede op de hals gehaald. In een tweet vraagt hij zich af waarom ongevaccineerden niet ‘de consequenties aanvaarden’ van hun keuze en andere operaties in het ziekenhuis in de weg staan. Er is kritiek: ‘Ga je schamen’.

21 oktober