Amper draagvlak voor ‘Duitse model’ coronapas: Tweede Kamer is tegen uitsluiten niet-gevaccineerden

Video Kaag doet ‘concessie’: D66 wil in kabinet met VVD, CDA, PvdA, GroenLinks én Christen­Unie

27 september D66-leider Sigrid Kaag wil onderhandelen over een brede meerderheidscoalitie met VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks én ChristenUnie. Dat heeft zij vanmiddag gezegd op een partijbijeenkomst in Amsterdam. De laatste tijd wilde Kaag niet in een kabinet stappen met twee christelijke partijen. Nu zet ze de deur op een kier voor een doorstart van het demissionaire kabinet.