Ank Bijleveld (Defensie) over helikopterongeluk: ‘Ik ben voor hen verantwoordelijk’

De eerste sessie op het noordelijk havenhoofd van Scheveningen valt letterlijk in het water door de wolkbreuk en de stroomstoring eerder deze week. Fotograaf Guus Schoonewille probeert minister van Defensie Ank Bijleveld te verleiden in de donkergrijze stortregen te gaan vissen: ,,dat is stoer!’’ Bijleveld maakte het vaker mee dat ze ,,geen droge draad’’ meer aan haar lijf heeft, maar vandaag bedankt ze voor de eer. Een dag later zien we elkaar een kwartier voor de afgesproken tijd onder een blauwe lucht.