Appverbod voor alle voertuigen

Visser: Te laat ingezien dat speciale kleding nodig is voor missie in Noorwegen

15:06 Dat militairen hun eigen kleding moeten aanschaffen voor de NAVO-oefening in Noorwegen volgende maand, is een eenmalige noodgreep omdat Defensie te laat heeft ingeschat dat speciale 'koudweerkleding' in het gebied nodig is. Dat zei staatssecretaris Barbara Visser (VVD) vandaag in de Kamer.