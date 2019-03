Architect Binnenhof aan de kant gezet

De spanningen over de renovatie van het Binnenhof in Den Haag zijn zo hoog opgelopen dat coördinerend toparchitect Liesbeth van der Pol aan de kant is gezet. Zij wilde de Eerste Kamer ingrijpend verbouwen, tot ergernis van betrokken politici.

De voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer hebben een deel van de geheime renovatieplannen voor het Binnenhof afgeschoten, blijkt uit onderzoek door deze krant. De ontwerpen voor de renovatie – die in 2020 moet beginnen en ruim een half miljard euro kost – laten daardoor langer op zich wachten.

Toparchitect Liesbeth van der Pol, van het Amsterdamse bureau DOK Architecten, is recent gestopt met haar werkzaamheden. Zij werd in 2017 aangesteld als een van de twee coördinerend architecten van het megaproject. Volgens betrokkenen is zij aan de kant gezet vanwege onvrede over haar functioneren.

Uitvoeringsgereed plan

Het Rijksvastgoedbedrijf van het ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigt dat de samenwerking met Van der Pol is beëindigd. ,,De verschillende deelarchitecten die al betrokken zijn, zullen het ontwerp verder uitwerken tot een uitvoeringsgereed plan’’, zegt een woordvoerder van het ministerie.

Het voorontwerp van de renovatie had in september vorig jaar klaar moeten zijn. Door intern geruzie over de plannen is dat niet gelukt. Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken hoopt nu dat het voorontwerp voor de zomer af is. Hij denkt dat het nog steeds mogelijk is om in 2020 te beginnen met de verbouwing.

Fel verzet

Architect en oud-rijksbouwmeester Van der Pol ontkent dat zij gedwongen is om te stoppen. ,,Nu het ontwerp op hoofdlijnen gereed is, komen de uitvoerende partijen in beeld”, zegt zij over haar vertrek. Op haar voorstel zou de historische centrale hal in de Eerste Kamer worden verbouwd tot trappenhuis. Daartegen heeft senaatsvoorzitter Ankie Broekers-Knol zich fel verzet.