Arib, Baudet, Dijkhoff, Dijsselbloem of Klaver beste politicus

Minister overlegt over weigerende Brunssumse wethouder

13 december De omstreden Brunssumse wethouder Jo Palmen is morgen onderwerp van topoverleg op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Minister Kajsa Ollongren spreekt met de scheidende en aantredende burgemeester van Brunssum over de situatie. Ook commissaris van de Koning Theo Bovens is uitgenodigd.