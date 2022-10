Arib vertrekt na 24 jaar zonder afscheid uit de Tweede Kamer

Minister Ollongren: Nieuw onderzoek naar dodelijk mortieron­ge­luk in Mali

Het kabinet stelt een nieuw onderzoek in naar het mortierongeluk in Mali in 2016 waarbij twee Nederlandse militairen omkwamen. Een onafhankelijke commissie gaat onderzoeken of en hoe medewerkers van Defensie fouten hebben gemaakt. Hiervoor hebben de nabestaanden een jarenlange strijd gevoerd.

19 oktober