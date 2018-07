Arts krijgt meer houvast bij weging signalen huiselijk geweld

Stappenplan

Zo moeten ze voor een besluit over een melding allereerst bekijken hoe acuut de situatie is en of er sprake is van structurele onveiligheid. Bij beantwoording van de volgende vraag – of hulpverlening ook mogelijk is – moeten ze afwegen of de professional wel in staat is goede hulp te bieden. Dan speelt mee of de betrokkenen meewerken en of de geboden hulp ervoor zorgt dat er een blijvend veilige situatie ontstaat.