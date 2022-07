Asielcrisis: kabinet overweegt tijdelijk aanmeldcentrum op kazerne om Ter Apel te ontlasten

De voorzitter van de veiligheidsregio Groningen, burgemeester Koen Schuiling, heeft vorige week in een gesprek met staatssecretaris Eric van der Burg (VVD, Asiel) aangedrongen op deze oplossing om Ter Apel te ontlasten. ,,Die boodschap heeft hij ook nog zwart op wit in een brief meegegeven”, zegt de woordvoerder van Schuiling.

Deze brief is in handen van deze site. Daarin worden defensielocaties in Ede, Budel en Zeist genoemd als plekken die ‘zeer geschikt zijn’. ‘Niet alleen door de grootte en de directe beschikbaarheid, maar ook door de aanwezige voorzieningen zoals keukens en voldoende sanitair.’ In de voormalige Nassau-Dietzkazerne in Budel is nu al een asielzoekerscentrum gevestigd.

Zo’n tijdelijk tweede aanmeldcentrum zou de druk op het enige aanmeldcentrum in Nederland, in het Groningse Ter Apel, moeten verlichten. Daar slapen de afgelopen maanden met regelmaat mensen op stoelen of op een grasveld voor de poort omdat er niet genoeg ruimte is voor alle asielzoekers die zich daar melden.

Volgens een woordvoerder van Van der Burg wordt er inderdaad gekeken naar een tijdelijke aanmeldlocatie op een terrein van de krijgsmacht. Er zijn ‘heel veel gesprekken’, zegt ze, maar het is nog niet bekend wanneer er duidelijkheid over komt. ,,Als je een plek op het oog hebt, moet er ook met een gemeente worden gesproken. Die moet ook groen licht geven.”

Asielprocedure

Volgens de woordvoerder van Schuiling zou een combinatie van opvanglocatie en aanmeldcentrum ideaal zijn. ,,Er is niet alleen behoefte aan een dak boven het hoofd, maar ook aan het starten van de asielprocedure.” Volgens hem heeft de procedure al te maken met ‘oplopende achterstanden’. Asielzoekers worden door het ruimtegebrek in Ter Apel vaak van noodopvanglocatie naar noodopvanglocatie gebracht.

Daardoor ontstaat, volgens de brief van de Groningse burgemeester, een situatie die ‘grimmig’ is. ‘COA-medewerkers, inclusief beveiliging, voelen zich onveilig en zijn door de aanhoudende crisis uitgeput’, schrijft Schuiling. Daardoor is regelmatig ‘politie-inzet’ nodig.

Staatssecretaris Van der Burg zei vorige week al te kijken naar een locatie waar asielzoekers al door de vreemdelingenpolitie en de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) gezien kunnen worden en met Defensie in gesprek te zijn. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Defensie is er ‘goed overleg’ en worden ‘verschillende opties bekeken’. Ze benadrukt wel dat Defensie al op vier locaties in totaal 1450 Oekraïners, Afghanen en asielzoekers opvangt. ,,We moeten kijken of eventuele nieuwe inspanningen de gereedheid van de krijgsmacht niet in gevaar brengen.”

Een eventueel tijdelijk aanmeldcentrum komt niet in de plaats van het beoogde aanmeldcentrum in Bant, gemeente Noordoostpolder. Daar wil het kabinet een permanent aanmeldcentrum openen, maar dat zal in het gunstigste geval nog maanden op zich laten wachten. Bovendien noemt de gemeente de komst ‘onwenselijk’, waardoor de procedure waarschijnlijk langer zal duren.

