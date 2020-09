Asielzoekers met weinig kans op verblijfsvergunning naar een aparte, sobere opvang

IND kampt met achterstan­den in zeker 11.000 asielzaken

7 september De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) kampt met achterstanden in nog zeker 11.300 asielzaken. Dat schrijft staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel en Migratie) in een brief aan de Tweede Kamer.