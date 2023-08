Attje Kuiken (PvdA) keert niet terug in de Tweede Kamer: ‘Ik heb het fantastisch gehad’

PvdA’er Nijboer kondigt afscheid aan, gelooft ‘niet volmondig’ in linkse samenwer­king

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer keert na de verkiezingen niet terug in de Kamer. Hij gelooft ‘niet volmondig’ in de samenwerking tussen zijn partij en GroenLinks. ‘Anderen kunnen dat nu beter dan ik’, schrijft hij ‘met pijn in het hart’ in een verklaring op Twitter.