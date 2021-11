Automobilisten klagen over ‘horrorparkeergarage’ Tweede Kamer

Koning maakt zich grote zorgen over coronawin­ter

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn zeer verontrust over de coronagolf die over Europa spoelt. Het koninklijk paar baalt enorm omdat ze hoopten van de maatregelen af te zijn waar het kabinet nu op broedt. Ze gaven uiting aan hun gevoelens in een gesprek met de Nederlandse pers aan het einde van het driedaagse staatsbezoek aan Noorwegen.

11 november