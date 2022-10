Avondklok en dichte scholen moesten helpen, maar kabinet weet niet hoe goed maatregelen werken

Prijsplafond Energiere­ke­ning bij gemiddeld gebruik wordt maximaal 241 euro, komende maand al vergoeding

Een huishouden dat een gemiddelde hoeveelheid gas en elektriciteit verbruikt, is straks zo'n 241 euro per maand kwijt. Het kabinet trekt extra geld uit om de hoge energierekening van burgers te dempen. In november en december gaat de rekening met een vast bedrag van 190 euro omlaag. Daarnaast wil het kabinet iets doen voor bedrijven die kampen met sterk gestegen energiekosten.

5 oktober