Baas Ryanair haalt in brief keihard uit naar Tweede Kamer

De topman van Ryanair, Michael O'Leary, heeft een brief op hoge poten gestuurd naar de Tweede Kamer. Hij beschuldigt parlementariërs ervan de prijsvechter aan de schandpaal te willen nagelen in een openbare hoorzitting.

Op verzoek van Kamerleden Jan Paternotte (D66) en Cem Laçin (SP) houdt de commissie Infrastructuur en Waterstaat volgende week woensdag een hoorzitting over de veiligheidsaspecten van de arbeidsomstandigheden in de luchtvaartsector. Ook Ryanair is daarvoor uitgenodigd.

Volgens de aankondiging van de commissie proberen ‘sommige luchtvaartmaatschappijen’ de loonkosten maximaal te beperken. ‘Het gevolg is dat bij die maatschappijen piloten en cabinepersoneel vaak te maken hebben met niet-Nederlands arbeidsrecht, korte rusttijden kennen en dat bij protesten tegen deze situatie gedreigd wordt hun basis te sluiten.’

Op de grond slapen

Afgelopen week ontving de commissie een afwijzend antwoord op de uitnodiging, ondertekend door Ryanair-topman Michael O'Leary zelf. De boze brief, waarin de aankomende hoorzitting wordt weggezet als ‘een ongepast forum’, is in handen van deze site.

Volgens O‘ Leary is de aankondiging van de hoorzitting doorspekt met beschuldigingen die onjuist zijn of waarvoor geen enkel bewijs bestaat. Zo zou volgens hem personeel van de prijsvechter beter betaald krijgen dan de medewerkers van concurrenten. Ook claims over korte rusttijden zijn ‘aantoonbaar onwaar’, aldus de bestuursvoorzitter.

Hogere tarieven

Quote Mocht uw commissie nog een besloten bijeen­komst willen organise­ren met échte experts op het gebied van luchtvaart­vei­lig­heid, dan zullen we zo‘n uitnodi­ging met vreugde accepteren Michael O'Leary (Ryanair) Verder stelt O'Leary dat Ryanair de basis op Eindhoven louter heeft gesloten vanwege stijgende brandstofkosten en een dreigende toename van de tarieven met 45 procent die de luchthaven Eindhoven vanaf 2019 zou willen opleggen, net als een reductie van 40 procent van de vlieguren.



In de brief fulmineert de baas van Ryanair ook over een gast die de commissie heeft uitgenodigd, professor Yves Jorens (Universiteit Gent). Hij zou een ‘dubieuze expert’ zijn, zonder enige kennis van zaken. De aanwezigheid van vakbond FNV wordt eveneens niet gewaardeerd.



O’Leary besluit: ‘Mocht uw commissie nog een besloten bijeenkomst willen organiseren met échte experts op het gebied van luchtvaartveiligheid, dan zullen we zo‘n uitnodiging met vreugde accepteren.’



De griffier van de commissie Infrastructuur en Waterstaat bevestigt het bestaan van de brief van O‘Leary en de afzegging van Ryanair, maar weigert verder commentaar. De maatschappij zelf is vooralsnog niet bereikbaar voor een verdere toelichting.

Ontzettend slap

D66-Kamerlid Jan Paternotte vindt het ‘ontzettend slap’ dat O'Leary zijn verhaal niet in het openbaar wil komen doen in de Tweede Kamer.

,,Als er zoveel rapporten en verhalen zijn over hoe je omgaat met medewerkers, hoe mensen zich niet ziek durven melden en je ze soms zelfs een hele nacht op een klapstoel laat wachten, dan mag je ook weleens in de spiegel kijken.”

,,Dit is precies de reactie die je van O’Leary mag verwachten“, aldus SP‘er Cem Laçin. ,,Duitsland, België en Frankrijk hebben al actie ondernomen tegen Ryanair, de SP eist dat dat ook in Nederland gebeurt.“