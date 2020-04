Bajesmedewerkers: Verstrek softdrugs aan gedetineerden vanwege coronacrisis

De situatie in gevangenissen dreigt onhoudbaar te worden door de coronamaatregelen. Dat schrijven anonieme medewerkers in een brandbrief aan het ministerie van Justitie. Daarin doen zij een opmerkelijk voorstel: softdrugs verstrekken aan gedetineerden om ze rustiger te houden.

Doorgaans komen zij aan drugs omdat die worden meegesmokkeld door bezoekers, maar alle bezoek is momenteel opgeschort. ‘Het niet toelaten van bezoekers heeft als gevolg dat er minder drugs te verkrijgen zijn. De gevolgen hiervan zijn dat spanningen toenemen en er door gedetineerden naar alternatieven wordt gezocht. De explosieve toename van het gooien van drugs over de muren is hier een goede indicator van‘, staat in de brief.

Ook wordt er momenteel meer medicatie gevraagd en verhandeld omdat dit dient als ‘vervanging voor drugs’. ‘Een aantal collega’s oppert zelfs om softdrugs te verstekken of geeft aan op dit moment zelf niet in te grijpen bij ontdekking van softdrugs’, staat verder in de brief.

De medewerkers maken zich sowieso al zorgen om het coronavirus. Zo zouden zij geen beschermingsmateriaal als mondkapjes krijgen, terwijl ‘de 1,5 meter-regel niet te handhaven’ zou zijn. ,,Kantoren, cellen, loopgangen en algemene ruimtes zijn gewoon te klein of te smal.”

De medewerkers vragen in de brief aan de ministers Ferd Grapperhaus (Justitie) en Sander Dekker (Rechtsbescherming) om het ‘dragen van mondkapjes en handschoenen voor iedereen’ in gevangenissen verplicht te stellen. Ook stellen zij voor om gedetineerden die niet vastzitten voor gewelds- of zedendelicten en die tweederde van hun straf hebben uitgezeten of juist een korte straf uitzitten met enkelbanden vrij te laten.

Tweede Kamerlid Michiel van Nispen (SP) is geschrokken van de brief. ,,Ik maak me grote zorgen over de veiligheid van gevangenispersoneel. De werkdruk en het personeelstekort was al hoog, nu lopen de spanningen op. Terwijl het onmogelijk is 1,5 meter afstand te bewaren moet het personeel onbeschermd het werk doen. Dat kan eigenlijk echt niet.”

Dat er gedacht wordt om softdrugs te verstrekken, tekent volgens hem de wanhoop onder het personeel. ,, Als de spanningen oplopen dan moet je wat als personeel. Ik begrijp dat, maar zo ver moet het helemaal niet komen.”

Hij heeft om opheldering gevraagd bij de ministers.