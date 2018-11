Ballonnendebat hoort niet thuis in de rechtszaal

Het is weinig verheffend als Kamerleden aangifte tegen elkaar doen. Christine Teunissen van de Partij voor de dieren probeert een verbod op het oplaten van ballonnen af te dwingen door VVD-collega Klaas Dijkhoff aan te klagen. Het is helaas een teken aan de wand: partijen lijken steeds minder bereid gewoon met elkaar in debat te gaan.



Dat Teunissen aandacht wil voor het probleem van zwerfafval, is haar goed recht. Jaarlijks gaan er in Nederland honderdduizenden ballonnen de lucht in. Volgens de Wageningen Universiteit vervuilen ze bossen en stranden en worden er veel dode vogels gevonden met ballonresten in hun maag. De Partij voor de Dieren voert al langer actie tegen het oplaten van ballonnen. In 2014 riep een (krappe) meerderheid van de Tweede Kamer het kabinet op om met gemeenten te overleggen om het oplaten van ballon te ontmoedigen. In enkele gemeenten is er sindsdien een verbod gekomen. Maar niet in Den Bosch waar Dijkhoff zaterdag 500 ‘proefballonnen’ opliet als ludieke actie. Er is geen landelijk verbod en de aangifte van Teunissen lijkt dan ook kansloos. En de VVD is er niet door op andere gedachten gebracht: Dijkhoff noemde Teunissen van de weeromstuit een ‘drammer’. Maar de Partij voor de Dieren is niet van het compromissen sluiten, zei partijleider Thieme vorig jaar nog.



Met buitenparlementaire acties kun je inderdaad maatschappelijke veranderingen bereiken. Maar met alleen getuigenispartijen komen we niet verder in land vol minderheidstandpunten. Compromis, debat en anderen overtuigen, het zijn langzamerhand besmette woorden geworden in Den Haag. Het duurde nog nooit zo lang als de afgelopen formatie om partijen bereid te vinden samen te werken. Kamerdebatten worden meer en meer alleen nog gebruikt door politici om filmpjes te kunnen maken met hun eigen oneliners om zich te profileren op sociale media. En nu proberen politici ook al een wetswijziging af te dwingen in de rechtszaal in plaats van in de Tweede Kamer. Onze volksvertegenwoordigers staan steeds vaker met hun vingers in de oren tegenover elkaar in plaats van argumenten uit te wisselen.