Basisscholen kunnen subsidie aanvragen tegen werkdruk

Basisscholen waar leraren kampen met hoge werkdruk kunnen eenmalig maximaal 8.000 euro krijgen om die aan te pakken. Met het bedrag kunnen zij laten onderzoeken waar de werkdruk vandaan komt of - als dat al bekend is - de oorzaak ervan weg te nemen.

Het geld komt uit een subsidieregeling van het ministerie van Onderwijs waarvoor scholen zich vanaf 15 januari kunnen inschrijven. De eerste 50 schoolbesturen die een aanvraag indienen, krijgen sowieso een bedrag uit de subsidiepot, belooft het ministerie.

Met het bescheiden bedrag dat nu wordt vrijgemaakt, kunnen geen extra mensen worden aangenomen, erkent het ministerie. Maar werkdruk ontstaat ook door inefficiënte vergaderingen of overbodige administratie. Scholen kunnen al worden geholpen door bijvoorbeeld een deskundige die het vergaderregime analyseert, of de manier waarop verslagen worden gemaakt, meent het ministerie. Ook kan met het geld een leraar een paar uur worden vrijgespeeld, waardoor hij of zij tijd krijgt om lessen voor te bereiden.

Schooldirecteur Alex Bakker is 'niet zo happig' op de subsidiekans. ,,Ik heb niks aan hapsnapfinanciering. Werkdruk is met 8.000 euro niet op te lossen. Een leerkracht één dag per week vrij roosteren kost al 12.000 euro." Bovendien, zegt hij, werkt zijn school - De Kinderboom in Amsterdam-Noord - al zo efficiënt mogelijk. Bakker weet ook al waar de werkdruk zit: ,,Het is gewoon heel intensief werk. Wij leveren bijna maatwerk aan onze leerlingen. Voor een eenmalig bedrag dat het ministerie uit een hoedje tovert, zal niet veel animo zijn."

Geert Looyschelder, die als schoolbestuurder negentien scholen in de regio Hilversum bestiert, gaat wel een aanvraag doen. ,,Iedere subsidie is prettig.'' Zijn schoolbestuur deed eind 2016 ook al mee aan de operatie Regels Ruimen, waarbij vliegende brigades op scholen de administratie onder de loep namen en docenten vertelden wat ze wel en wat ze vooral niet hoeven bij te houden.

,,Daar willen we op voortborduren door een denktank te vormen waarin per school één leraar wordt afgevaardigd. Die kunnen we dan vrij roosteren. Nee, 8.000 euro is niet genoeg. Als schoolbestuur gaan we zelf ook geld investeren.''

Volgens minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs is de subsidie een eerste financieel steuntje in de rug. ,,We hebben niet dé oplossing tegen werkdruk, maar met een reeks maatregelen moeten we samen met de scholen een slag kunnen maken.'' Hij wijst erop dat eerder bleek dat werkdruk op elke school een andere oorzaak heeft. Scholen mogen dan ook zelf beslissen waar ze de 8.000 euro voor inzetten.