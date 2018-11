Baudet beledigt muzieksmaak collega’s Tweede Kamer

Baudet schrijft: ‘Allemaal enorme ***muziek. Hoe is zoiets mogelijk?! Waar zijn Brahms, Beethoven, Strauss, Schumann, Debussy, etc.? Wat is er met jullie aan de hand!?’



Vanmorgen heeft initiatiefnemer Von Martels de voorman van Forum voor Democratie gelijk van repliek gediend. Hij schrijft: ‘Het valt nog enigszins mee volgens mij! Brahms, Chopin, Mahler, Mozart, Strauss en Wagner komen allemaal in dit Kamerlijstje voor! Maar je hebt gelijk dat Beethoven, Schumann en Debussy hier tweede viool spelen. Er is nu eenmaal verschil tussen muziek uit de Kamer en kamermuziek!’



CDA’er Von Martels geeft desgevraagd nog aan dat in de lijst ‘voor ieder wat wils’ zal zitten, van Queen tot Keane. Ook volgens El Yassini gaat de muziek alle kanten op: van death metal tot klassiek. Van het Ave Maria tot Bohemian Rhapsody.”



Kamerlid Peter Kwint (SP) zegt dat hij heeft overwogen naar alle collega‘s het volgende antwoord te sturen: ,,Sorry dat ik je dit moet vertellen, maar die zijn allemaal dood Thierry.“ Kwint zag daar toch maar van af.



De 150 Kamerleden kunnen deze week hun definitieve lijstje nog doorgeven. De bedoeling is dat de Top 150 van de Kamer begin december wordt bekendgemaakt. Von Martels en El Yassini hopen de lijst te kunnen presenteren in een radioprogramma rond de uitzending van de Top 2000.