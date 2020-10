Baudet dacht in campagne gedrogeerd te zijn: ‘Als het waar was, konden we er een enorme rel van maken’

De leider van Forum voor Democratie was niet alleen bezorgd om zijn gezondheid. Volgens toenmalig kompaan Henk Otten dachten ze er ook een slaatje uit te kunnen slaan: ,,Als het waar was, konden we er een enorme rel van maken. Baudet vergiftigd door Pechtold!”



Het incident staat beschreven in het boek ‘Mijn meningen zijn feiten’ van de journalisten Harm Ede Botje en Mischa Cohen dat vandaag verschijnt.



Op vrijdag 9 februari 2018 nam Baudet het in het Amsterdamse centrum De Balie in een debat met de lijsttrekkers van de grote partijen op tegen Alexander Pechtold (D66), Lodewijk Asscher (PvdA), Jesse Klaver (GL) en Tunahan Kuzu van Denk.



Toen het tijdens het debat ging over een partijgenoot van Baudet die een link had gelegd tussen intelligentie en ras, maakte Baudet volgens Otten een zwakke indruk. Hij zou tijdens het debat ‘meerdere malen wantrouwig in zijn glas water’ hebben staan turen, ‘zonder deel te nemen aan de discussie’.