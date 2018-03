Baudet krijgt minister Ollongren niet voor rechter wegens smaad

Uit haar woorden dat Baudet 'de afgelopen weken verder ging' vond de Forum-leider bovendien dat er een bepaalde suggestie over hem is gedaan door de minister. Hij deed aangifte, maar justitie vindt dat de suggestie die Ollongren mogelijk deed, geen duidelijk omschreven gedraging is en daarmee geen smaad of laster. ,,In de wet staan 'delictsbestanddelen' waarmee je kunt bepalen of iets smaad of laster is. De beschuldiging moet bijvoorbeeld iets van een misdrijf of ernstige overtreding bevatten. De uitlatingen van de minister voldoen daar in onze ogen niet aan,'' licht een woordvoerder van het OM toe.