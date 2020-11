Baudet laat zijn kiezers in de steek

commentaarDe impulsieve manier waarop Thierry Baudet terugtrad als lijsttrekker van Forum voor Democratie zegt veel over de manier waarop hij de afgelopen jaren met zijn verantwoordelijkheden omging. Geen moment stak hij zijn dedain voor het Kamerlidmaatschap onder stoelen of banken.

Politiek is geen spel. Aan het Binnenhof worden beslissingen genomen die direct het leven van alle Nederlanders raken. Elke vier jaar geven kiezers hun vertrouwen aan 150 Kamerleden in de verwachting dat zij hun best doen om problemen op te lossen. Daarvoor moeten volksvertegenwoordigers op zoek naar meerderheden en compromissen sluiten. Dat is vaak trekken en sleuren en lang niet altijd dankbaar werk. Maar uiteindelijk is dat wel waar je voor wordt betaald.

Uitgerekend Thierry Baudet zat in een positie waarin hij ook echt iets kon bereiken voor zijn achterban. Bij de Statenverkiezingen van 2019 maakte hij zijn partij de grootste. Doordat het kabinet geen meerderheid meer heeft in zowel de Eerste als de Tweede Kamer, kon Forum invloed uitoefenen. Maar Baudet liet dat na. Hij maakte er geen geheim van het politieke handwerk niet leuk te vinden, Kamerdebatten noemde hij een schijnvertoning en liever maakte hij filmpjes waarin hij zijn achterban vertelde dat het partijkartel weigerde naar hem te luisteren. Maar hij deed zelf nooit een serieuze poging met anderen in gesprek te gaan.

Baudet zette een knappe prestatie neer door in een paar jaar een partij uit de grond te stampen met veel leden en volksvertegenwoordigers in het hele land. Maar zijn omgeving waarschuwt al die tijd al dat hij onvoorspelbaar en wispelturig is. Hun gelijk werd maandag helaas bewezen. Baudet gooide na tegenspraak van partijgenoten met veel misbaar de handdoek in de ring. Hoewel hij zegt dat Forum gewoon doorgaat, blies hij de geloofwaardigheid van zijn partij op. Zijn vele kiezers blijven verweesd en bedrogen achter.