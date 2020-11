Baudet nu toch ook weg als partijvoorzitter

Dat heeft de partij zojuist laten weten.

Volgens de verklaring is het ‘besluit van Baudet verstrekkend', maar is dat ‘gelukkig na goed overleg genomen’. ,,Baudet zal Forum voor Democratie, de toekomstige lijsttrekker en alles wat we met elkaar hebben opgebouwd, blijven steunen. Vandaag heeft Baudet dan ook zijn voorzitterschap van het partijbestuur neergelegd. Vice-voorzitter Lennart van der Linden neemt de rol van partijvoorzitter voorlopig op zich. De komende tijd wordt gewerkt aan een goede en zorgvuldige transitie.”

Gisteren behield Baudet nog nadrukkelijk zijn positie als partijvoorzitter en zei hij lijstduwer te willen worden voor de partij, wat hem met voorkeursstemmen alsnog in de Tweede Kamer zou kunnen brengen. Of hij alsnog op de lijst komt, is niet duidelijk. Het bestuur beslist daar overigens over.

De vervolgstappen volgens de partij zijn de vacature van lijsttrekker vervullen en het opstellen van een volledige kandidatenlijst, het presenteren van het verkiezingsprogramma en de aanstaande verkiezingscampagne.

Het partijbestuur van Forum voor Democratie was vanmorgen al in crisisberaad bijeengekomen om te spreken over het ‘lot’ van Thierry Baudet. Volgens een ingewijde vonden verschillende bestuurders dat het ‘ongemakkelijk’ was dat Baudet bleef als voorzitter en lijstduwer.

Gisteren sprak Van der Linden nog lof uit over Baudet, maar volgens ingewijden werd het bestuur compleet verrast dat Baudet wél weg wilde als lijsttrekker, maar niet als voorzitter. ,,Nu moet dus besproken worden of dat wel met elkaar te verenigen is, zo’n half vertrek.”

Kandidaat

Er is al wel een kandidaat om Baudet op te volgen als lijsttrekker: Joost Eerdmans, voormalig leider van Leefbaar Rotterdam en nu nog nummer vier op de lijst voor de komende verkiezingen. ,,Ik wil dat die partij een goede lijsttrekker heeft en daar ben ik beschikbaar voor’’, zegt hij tegen deze krant. ,,Het is ook de vraag hoe we dat als partij gaan doen. Komt er een verkiezing voor het lijsttrekkerschap, dan doe ik daaraan mee. Maar het kan ook aan de leden of het bestuur worden overgelaten.’’

Eerdmans benadrukt wél dat Baudet nog steeds belangrijk is voor FvD. ,,Hij is wel van plan om de partij te blijven steunen en dat is goed, want het is zijn partij. Ik denk dat wij verder kunnen met zijn allen. We willen van Forum een groot succes maken en dat gaat ook lukken. De machine staat klaar om links aan te vallen. Er is heel veel energie en ambitie om dat te gaan doen.’’