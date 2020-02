Baudet over ‘Marokkanen-tweet’: ‘Ik heb me te snel en te stevig geuit’

Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet erkent dat hij zich dit weekeinde ‘te snel en te stevig’ op Twitter heeft uitgelaten over Marokkanen die twee vriendinnen van hem zouden hebben lastiggevallen in de trein.

Al snel bleek dat verhaal niet te kloppen. Volgens de NS ging het om drie conducteurs en een agent in burger die de vervoersbewijzen controleerden. De vrouwen in kwestie weigerden aanvankelijk mee te werken aan de controle.

Volgens Baudet waren zijn vriendinnen ‘ernstig overstuur’en heeft hem dat ‘geraakt’. In een verklaring op Facebook schrijft hij dat hij vervolgens te snel conclusies heeft getrokken: ,,Daarbij heb ik de kwestie te haastig in een bredere politieke context getrokken: de context namelijk van de gevolgen van de massale immigratie, integratieproblemen en het gebrek aan veiligheid dat vele Nederlanders daardoor dagelijks zien en ervaren. Uiteraard heb ik niemand willen beschuldigen die geen blaam treft.’’

Baudet kreeg veel kritiek omdat hij zich zo lang in stilzwijgen hulde nadat bleek dat het verhaal dat hij vertelde niet klopte. In zijn verklaring trekt hij echter niet helemaal het boetekleed aan. Volgens hem was het voor zijn vriendinnen onduidelijk dat de mannen in kwestie conducteurs waren. Ook rept hij er in zijn verklaring niet meer over dat hij ten onrechte Marokkanen beschuldigde van het lastig vallen van zijn vriendinnen.

Intimiderend

Volgens Baudet was de wijze waarop zijn vriendinnen werden aangesproken ‘voor de vrouwen zeer intimiderend’. ,,Ze gaven mij aan dat er openlijk en meermalen wapengerei werd getoond, dat er sprake was van intimiderend verbaal en non-verbaal gedrag en dat de mannen op agressieve wijze hun ‘legitimatie’ toonden.‘’

Ook zou de getoonde legitimatie van de conducteurs er verdacht hebben uitgezien. ,,Omdat zij in vorm en stijl (lettertype) afwijkende geplastificeerde papiertjes te zien kregen. Dat gaf de vrouwen weinig vertrouwen en een onaangenaam gevoel. Toen de vrouwen dat kenbaar maakten, werd gedreigd hen ‘mee te nemen’. Van de-escalatie van de zijde van het personeel, was volgens hen geen sprake. Ook nadat zij geldige vervoersbewijzen toonden bleef de groep mannen de rest van de reis op een voor de vrouwen intimiderende manier om hen heen hangen.’’

Lastig gevallen

Dit weekeinde twitterde Baudet dat ‘twee dierbare vriendinnen ernstig lastig waren gevallen door vier Marokkanen in de trein’. Vervolgens fulmineerde hij dat aangifte doen ‘natuurlijk volstrekt zinloos’ was. Om daar aan toe te voegen: ,,Oh lieve, kinderlijk naïeve Nederlanders! Stem nou toch eindelijk voor verandering. Breek los uit politiek correct gelul! Red dit land!’’

De Nederlandse Spoorwegen kwamen al snel met een reactie. Volgens het spoorbedrijf ging het om drie controleurs en een agent in burger die plaatsbewijzen controleerden. Voordat zij de coupé inkwamen, werd omgeroepen dat mensen door hen zouden worden gecontroleerd. De vrouwen in kwestie weigerden volgens de NS aanvankelijk hun kaartjes te laten zien.

Aangifte

De Landelijke Eenheid van de politie laat weten dat er onderzocht wordt of er sprake is van strafbare feiten en of er mogelijkheid is om aangifte te doen tegen de politicus. Over de inhoud van het onderzoek kan de politie nog niets zeggen. ,,Experts kijken naar alle juridische aspecten van het voorval, en dan beslissen we of er reden is om aangifte te doen’’, aldus politiewoordvoerder Ed Kraszewski.

Wat hij wel kwijt kan, is dat de politie het een rare actie vindt van de voorman van Forum voor Democratie. ,,Twee NS-medewerkers vragen om het vervoersbewijs van twee reizigers. Een collega van ons wordt erbij gehaald omdat ze die niet willen laten zien. Uiteindelijk komen de kaartjes tevoorschijn en lijkt er niks aan de hand. Een paar minuten later lees je dit soort berichten op sociale media.’’

Hiddema

Volgens Theo Hiddema toont de ophef die Baudet veroorzaakte met zijn Tweet maar weer eens aan ‘waarom hij een hekel heeft aan Twitter'. ,,Je ziet het vaak: na een zoveelste geweldincident in het weekend reageren politici daarop zonder te weten wat er precies is gebeurd.’’