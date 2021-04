Baudet te laat voor gesprek met Tjeenk Willink, Rutte en Kaag volgen later vandaag

Volgens Baudet is het Kamerwerk 'totaal overbodig’ en staan partijen door coalitieakkoorden vier jaar 'buitenspel'. Dat Tjeenk Willink een grotere rol voor de Kamer bepleit, met een korter regeerakkoord, juicht de FVD-voorman toe. ,,Ik ga hem een kans geven", aldus Baudet, al herhaalde hij zijn eerdere uitspraak dat hij de minister van staat ziet als een ‘kartelkardinaal'.

Gisteren gingen de negen kleinere partijen in de Tweede Kamer al op audiëntie bij de informateur. Uit de commentaren de fractieleiders viel op te maken dat er sprake is van een methode-Tjeenk Willink. Het ging in de Stadhouderskamer gisteren over ‘inhoud’, over ‘vergezichten voor Nederland’ en natuurlijk het ‘herstel van vertrouwen’ in de politiek.

Naam van Rutte valt ook

Anders dan in de eerste (totaal mislukte) verkenning direct na de verkiezingen, viel natuurlijk ook de naam van Mark Rutte. Nadat duidelijk werd dat hij over Pieter Omtzigt had gesproken in de vorige pre-formatie – en daarover had gelogen – vielen er immers harde woorden. SP en ChristenUnie sloten iedere alliantie met een VVD geleidt door Rutte zelfs expliciet uit. Maar wat ook duidelijk werd gisteren: Rutte is misschien wel stilaan aan het opkrabbelen uit het verdomhoekje.

Volledig scherm Gert-Jan Segers (ChristenUnie) wordt in de Tweede Kamer ontvangen door informateur Herman Tjeenk Willink (PvdA). De vorige formatiepoging werd gestaakt nadat een notitie van het eerste verkennersduo over kamerlid Pieter Omtzigt uitlekte. © ANP JA21 en SGP houden de deur op een kier, terwijl zelfs ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers gisteren zei dat hij bijvoorbeeld een minderheidskabinet van VVD met anderen wel ‘constructief’ tegemoet zou willen treden.

Het was informateur Tjeenk Willink die zei: ,,Je kunt veel van Mark Rutte zeggen, maar niet dat hij de enige is die deze bestuursstijl draagt. Ook andere fractievoorzitters zijn daar de afgelopen jaren verantwoordelijk voor geweest.’’

Regeerakkoord

Die bestuursstijl gaat om het achterhouden van informatie door het vorige kabinet, zoals in de Toeslagenaffaire. Maar het draait om meer dan dat. Om die reden zitten alle partijen op één lijn als het gaat om het regeerakkoord. In koor zeggen ze: maak het niet te dik, want dan liggen er zoveel afspraken tussen coalitiepartijen voor het beleid voor de komende jaren dat de oppositie niets meer in de melk te brokkelen heeft. Kanttekening wel: Tweede Kamer én informateur Tjeenk Willink hoopten dat ook in 1994, 2010 en 2017, maar steeds volgden toch weer akkoorden van tientallen pagina’s.

Kritiek

De informateur kreeg gisteren op zijn eerste dag van de verkenning 2.0 ook kritiek. De Tweede Kamer bedong dat ook bij deze pre-formatieronde de gespreksverslagen openbaar worden, maar Tjeenk Willink zei ook vertrouwelijk te willen spreken als er behoefte aan is. Ofwel: op de momenten dat een fractieleider dat wil, houdt de notulist de pen even stil.

JA21-leider Joost Eerdmans haalde daarop uit: ,,De boodschap was: we gaan open kaart spelen. Ik vind het gewoon geen goed signaal. Een valse start.’’

Volledig scherm Informateur Herman Tjeenk Willink (PvdA) in een gesprek over de vorming van een nieuw kabinet. © ANP

