BBB bestormt Eerste Kamer met 16 zetels, links blok haalt er 14, coalitie kan straks over links én rechts

VVD, D66, CDA en CU hebben het strategische pokerspel om de restzetels wel effectief gespeeld: in de prognoses kregen ze samen slechts 22 zetels, maar dat worden er dus 24. Daardoor kunnen kabinetsplannen straks in de Eerste Kamer de eindstreep halen met hulp van PvdA/GroenLinks (14 zetels) of juist over rechts, met de zegen van winnaar BBB (16 zetels). BBB-fractieleider in de Eerste Kamer Ilona Lagas stelt in een eerste reactie ‘altijd bereid te zijn om te onderhandelen'. ,,We zijn echt een nieuwe middenpartij.”

BBB-leider Caroline van der Plas is ‘hartstikke blij’ en erkent dat de coalitie nu via BBB of via ‘links’ tot een meerderheid kan komen. ,,Dat is nu voor de coalitie wel leuk, dat ze over links en rechts kunnen. We zullen zien wanneer ze bij ons aankloppen als ze inhoudelijk willen praten. We staan er heel nuchter in, we doen ook niet mee aan het bij elkaar sprokkelen van een extra zetel.”