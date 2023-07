BBB drukt stempel op nieuwe colleges: ‘Partij heeft alles binnengesleept, ze doen het hartstikke goed’

Het schiet op met de formatie in de provincies. Grote winnaar BBB drukt een flink stempel op de colleges: van binnengehaalde breekpunten tot een onderzoek naar wolven. Hoogleraar Geerten Boogaard is verbaasd, vooral omdat ‘explicietere partijen’ hun winst vaak niet kunnen verzilveren.

Hij is verbluft. ,,Partijen in de provincie hebben politieke verschillen overbrugd, waarvan ik niet op voorhand had gedacht dat het zou gaan lukken’’, zegt hoogleraar decentrale overheden Geerten Boogaard opgetogen. ,,In drie provincies zitten BBB én GroenLinks aan tafel’’, benadrukt hij. ,,Dat kun je geen incident meer noemen.’’ Bij windenergie kiest de kersverse coalitie in Overijssel voor een typisch compromis: ze mogen er wel komen, maar moeten minimaal in groepen van vier bij elkaar staan. Dus niet her en der. Clusteren heet dat. Daarin is duidelijk de handtekening te zien van GroenLinks én BBB.

De verbazing bij Boogaard is des te groter omdat de Provinciale Statenverkiezingen bekendstaan om overwinningen van ‘explicietere partijen’. ,,De trend is bij die verkiezingen vaak om wat steviger te stemmen: denk aan de overwinningen van de Socialistische Partij, Forum voor Democratie en de PVV.’’

Maar waar in het verleden die partijen hun winst zelden wisten te verzilveren met collegedeelname, is dat bij BBB juist wel zo. ,,Colleges bleven vaak hetzelfde als de keer ervoor’’, zegt Boogaard. ,,In die zin is dit een opvallende ronde. Het provinciebestuur beweegt nu mee met de verkiezingsuitslag. In elk geval meer dan vroeger.’’

BBB formuleerde meteen twee breekpunten op het stikstofdossier, het onderwerp waar de partij keihard campagne op voerde. Het jaartal van 2030 voor de halvering van stikstofuitstoot moet van tafel en boeren mogen niet gedwongen worden onteigend. In alle acht provincies waar BBB in het college zit zijn die punten van tafel. ,,Zelfs met GroenLinks erbij’’, benadrukt Boogaard de politieke verschillen tussen die twee partijen. ,,BBB heeft alles binnengesleept, ze doen het hartstikke goed.’’

Deze ontwikkeling kan volgens hem betekenen dat de provincies ‘politieker worden, feller en ideologischer’. Zo komt in Gelderland onder invloed van de BBB een onderzoek naar het dna van de wolf. Ook al legden een keur aan organisaties eerder aan die provincie uit dat er in Nederland geen hybride wolven zijn, ofwel wolven die ook deels hond zijn. Toch wil de Gelderse coalitie samen met JA21, PVV en Forum voor Democratie een onderzoek. Want doordat de wolf beschermd is, mag het dier niet zomaar afgeschoten worden, bijvoorbeeld wanneer het schapen doodt. Maar een wolf met honden-dna mag wellicht wél worden gedood, hopen zij.

Boogaard stelt dat de provincies nu ‘de klassieke kwaliteit zien van het Nederlandse politieke bestel’. ,,Ondanks dat er veel politieke krachten zijn die zaken uit elkaar trekken komen ze er tóch samen uit.’’

Scouten, selecteren en trainen

Volgens de kenner kan dat alleen ‘als een partij heel veel aan de voorbereiding heeft gedaan’, zoals BBB. Boogaard: ,,Je moet mensen scouten, selecteren, trainen, je moet gelukszoekers en probleemzoekers die je er gratis bij krijgt allemaal uit filteren. Pim Fortuyn slaagde erin om op te komen, maar die bracht wel malloten mee die de boel weer afbraken.’’

