Bekijk hier alle uitslagen

De twee politieke families die de afgelopen veertig jaar de scepter zwaaiden in het Europees Parlement, raken hun meerderheid kwijt. Zowel de christendemocratische Europese Volkspartij als de sociaaldemocratische (S&D) levert bij de verkiezingen fors in. Groene, liberale en nationalistische partijen worden groter.

De opkomst is aanzienlijk hoger dan vijf jaar geleden, toen 42,6 procent naar de stembus ging. Deze keer bracht ongeveer de helft van de kiesgerechtigden een stem uit. De opkomst in de 28 EU-landen lag naar schatting gemiddeld op 50,5 procent, de hoogste 1994, toen 56,6 procent een stem uitbracht. In 1999 was het 49,5 procent. In Nederland kwam ruim 41 procent naar de stembus, tegenover ruim 37 procent in 2014.