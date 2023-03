Bekijk hier waar je kunt stemmen voor de Provinciale Staten en de waterschappen

terugnemen asielzoekers Dat staatsse­cre­ta­ris handen schudt in Marokko wordt door kabinet als grote doorbraak gezien

Lange tijd kreeg het kabinet Marokko niet eens aan de telefoon over het terugnemen van kansloze asielzoekers. Nu is staatssecretaris Eric van der Burg eindelijk welkom in Rabat, al komt hij met lege handen terug.