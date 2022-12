Belangrijkste kabinetsadviseur verkeersveiligheid: ‘Voer alcoholfuik weer in’

Het nationaal wetenschappelijk instituut voor verkeersveiligheidsonderzoek (Swov) pleit vandaag in deze krant voor herinvoering van grootscheepse alcoholcontroles. ,,Alcoholongevallen verminderen met 17 procent wanneer er regelmatig alcoholcontroles worden ingezet’’, verklaart verkeersexpert Saskia de Craen op basis van meerdere wetenschappelijke studies. ,,In Australië, waar de politie echt heel veel mensen langs de kant zet, nam het aantal alcoholongevallen zelfs af met 22 procent.’’

Volgens de belangrijkste verkeersveiligheidsadviseur van de regering is de verkeershandhaving op alcohol de laatste jaren ‘enorm afgenomen’. De Craen: ,,De politie geeft aan geen grootschalige alcoholcontroles meer uit te voeren, omdat die binnen een kwartier via social media achterhaald zijn.’’ Maar daar zou de politie zich volgens Swov niet door moeten laten ontmoedigen. ,,Als vrienden elkaar gaan appen om te waarschuwen, heb je juist daar de voorlichting waar je hem wilt hebben.’’

Potentiële boeven

In de eerste tien maanden van dit jaar zijn meer mensen bekeurd voor rijden onder invloed dan in heel 2021. Tot november schreef de politie ruim 36.000 boetes uit. Heel vorig jaar: 31.600. De politie voert naar eigen zeggen niet méér alcoholcontroles uit dan voorheen. Dat verkeershandhaving is gedaald, is volgens Swov ‘een plausibele verklaring voor de toename’ van het aantal mensen dat met een slok op rijdt.