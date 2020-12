Belastingdienst, politiek én rechters krijgen ervan langs in snoeihard rapport, maar wat schieten ouders ermee op?

Landbouwminister Carola Schouten: ‘Gelukkig is mijn zoon maar een paar straten verderop gaan wonen’

12 december ChristenUnie-politica Carola Schouten is niet het type minister dat als ze thuiskomt de knop kan omzetten en meteen kan slapen. Ze neemt beslissingen die anderen raken en dat weet ze maar al te goed. ,,De uitdaging is geestelijk voldoende gevoed te blijven worden’’, zegt zij in het Magazine van deze week.