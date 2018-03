Belofte kabinet: 125.000 mensen extra aan het werk in de zorg

Het dreigende personeelstekort in de zorg moet in 2022 zijn weggewerkt. Dan moeten er zeker 125.000 mensen extra aan het werk zijn. Die ambitie spreken de drie zorgbewindslieden in Rutte III morgen uit in deze krant. Lukt dat niet, dan dreigen grote problemen; niet alleen in verzorgingshuizen, maar ook in ziekenhuizen en de geestelijke gezondheidszorg.

Zorgministers Hugo de Jonge en Bruno Bruins en staatssecretaris Paul Blokhuis trekken deze kabinetsperiode 347 miljoen euro uit om meer studenten, zij-instromers en herintreders te laten kiezen voor een baan in de zorg. Iedereen in opleiding moet straks kunnen rekenen op een stageplek.



De grootste daling van het tekort (zo'n 30.000 duizend extra mensen) moet komen uit de verhoging van het aantal herintreders en zijinstromers met 20 procent per jaar. Maar ook het uitbreiden van alle arbeidscontracten met 1 uur kan het tekort al met 20.000 fte's verminderen.

Begeleiding

De ministers komen met een aanvalsplan om de arbeidsmarkt aan te zwengelen in 28 regio's, die financieel worden afgerekend op hun plannen om meer zorgpersoneel te rekruteren. Er komt een onafhankelijke adviescommissie die de regio's begeleidt om de afgesproken doelen te halen.

Binnen vijf jaar moet het tekort zo zijn weggewerkt, is de nadrukkelijke wens van de bewindslieden. Minister Hugo de Jonge zegt daarover: ,,We leggen de lat bewust hoog voor onszelf. Ik leg straks liever uit dat we onze ambitie net niet halen dan dat we onszelf geen doel meer zouden durven stellen.”

Het kabinet denkt ook handen aan het bed vrij te maken door te snijden in de administratieve rompslomp voor verpleegkundigen. Dat soort werk, maar ook bijvoorbeeld de catering of schoonmaak, kan dan worden overgenomen door werkzoekenden die nu nog aan de kant staan.

Haalbaar